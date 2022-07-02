В ВОЗ ответили на вопрос о вакцинации от оспы обезьян
Разъяснение дала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Массовая вакцинация против оспы обезьян для россиян не требуется. Об этом в субботу, 2 июля, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович,
Она отметила, что в настоящее время вакцинироваться от обезьяньей оспы нет необходимости, однако стоит рассмотреть вопрос о вакцинации контактировавших или уязвимых лиц в отдельных ситуациях.
Чтобы не заразиться оспой, в ВОЗ рекомендовали включить меры гигиены, следить за здоровьем и избегать контакта с зараженными.
Ранее в ВОЗ предупредили о риске распространения оспы обезьян в России.