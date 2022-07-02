В Свердловской области мать спрятала тело новорожденной в ящик под кроватью и умерла от сепсиса

Женщина родила у себя в квартире здоровую девочку, затем завернула ее в тряпку и спрятала. Через несколько дней мать умерла в больнице от сепсиса.

В Свердловской области мать спрятала новорожденную в ящик под кроватью и умерла от сепсиса. Об этом пишет издание «Вечерний Краснотурьинск» со ссылкой на собственный источник.

Жительница Краснотурьинска в ночь на 24 июня родила у себя дома на улице Рюмина здоровую девочку. Во время родов она так сильно кричала, что соседи вызвали скорую помощь. Ребенка она спрятала перед тем, как ее увезли в больницу. Врачи обнаружили у женщины сепсис, «вычистили» и предложили госпитализацию, но она отказалась, сославшись на то, что дома у нее остались двое несовершеннолетних сыновей девяти и 13 лет.

Медики сообщили о ситуации в полицию. В квартире женщины оперативники нашли труп младенца — мать сама рассказала, что завернула девочку в тряпку и спрятала в ящик под кроватью, где спали ее сыновья. После этого женщину снова госпитализировали, она умерла в больнице от послеродовых осложнений и последующего сепсиса.

Знакомые погибшей рассказали, что она нигде не работала, ее сыновья были рождены от разных мужчин. Подругам женщина рассказала, что собирается сделать аборт, но позже перетягивала себе живот, чтобы окружающие его не заметили. Также знакомые уточнили, что погибшая нередко выпивала. По предварительной информации, ее новорожденный ребенок умер от асфиксии.

В правоохранительных органах комментировать ситуацию отказались, но подтвердили смерть женщины и младенца.