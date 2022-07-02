В Шацком районе задержали 15-летнего подростка на мопеде без прав
Нарушитель попался в селе Лесное Конобеево.
В Шацком районе задержали 15-летнего подростка на мопеде. Об этом в субботу, 2 июля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Нарушителя задержали в пятницу, 1 июля, примерно в 16.15 в селе Лесное Конобеево. Его заметил экипаж ДПС при патрулировании.
Молодого человека остановили и при проверке документов выяснилось, что водителю 15 лет. Он не имел права управления транспортными средствами.
Юношу отстранили от управления мопедом. На него составили материал о нарушении и направили в ПДН.
Теперь родителей привлекут к административной ответственности.