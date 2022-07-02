В Сараевском районе рецидивист угнал мотоцикл
Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.
В Сараевском районе рецидивист угнал мотоцикл. Об этом
Инцидент произошел в ночь на 29 июня. Утром местный житель не обнаружил около сарая свой мотоцикл «Урал» и сразу обратился в полицию. Мужчина рассказал, что нашел на месте стоянки только открученную коляску.
Оперативники опросили соседей потерпевшего и выяснили, что к преступлению причастен неоднократно судимый 37-летний сараевец. Мужчину задержали. Он во всем признался и рассказал, где спрятал транспортное средство.
За угон мотоцикла злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.