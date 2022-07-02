В Сараевском районе рецидивист угнал мотоцикл

Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.

В Сараевском районе рецидивист угнал мотоцикл. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Инцидент произошел в ночь на 29 июня. Утром местный житель не обнаружил около сарая свой мотоцикл «Урал» и сразу обратился в полицию. Мужчина рассказал, что нашел на месте стоянки только открученную коляску.

Оперативники опросили соседей потерпевшего и выяснили, что к преступлению причастен неоднократно судимый 37-летний сараевец. Мужчину задержали. Он во всем признался и рассказал, где спрятал транспортное средство.

За угон мотоцикла злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.