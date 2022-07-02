В Рыбном продавщица продавала алкоголь несовершеннолетним

На женщину пожаловались бдительные местные жители.

В Рыбном задержали продавщицу, которая продавала алкоголь несовершеннолетним. Подробности в субботу, 2 июля, привела пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратились местные жители и сообщили, что в одном из магазинов в Рыбном несовершеннолетним подросткам продают алкоголь. Участковые выяснили, что продажу ведет 64-летняя местная жительница. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за подобное правонарушение.

Теперь женщине грозит уголовная ответственность. В отношении нее завели уголовное дело. Ей грозит штраф в размере 80 тысяч рублей или исправительные работы на один год.