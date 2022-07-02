В Рязанском цирке прошла открытая репетиция программы Гия Эрадзе «Песчаная сказка»

В мероприятии приняли участие более 100 детей из гимнастических и танцевальных коллективов, а также 50 семей из АНО «Союза многодетных семей».

В Рязанском цирке прошла открытая репетиция программы Гия Эрадзе «Песчаная сказка». Об этом сообщила пресс-служба цирка.

Репетиция состоялась в пятницу, 1 июля. Там дети узнали об особенностях тренировок, секретах профессионального мастерства, а также приняли участие в мастер-классах, где почувствовали себя в роли артистов различных цирковых жанров.

В мероприятии приняли участие более 100 детей из гимнастических и танцевальных коллективов, а также 50 семей из АНО «Союза многодетных семей».

Так, на открытой репетиции Екатерина Запашная и Олеся Макеева поделились особенностями дрессуры животных, «Жонглерская семья» под руководством Александра Чугунова показали номер и дали возможность попробовать свои силы на моно-колесе. Также перед детьми выступили акробаты на джамперах под руководством Игоря Лопатина и дрессированные бегемоты под руководством Народного артиста России Тофика Гусейновича Ахундова. Кроме того, для зрителей организовали мастер-класс от воздушных гимнастов в сфере и на воздушных кольцах номера «Горгона».

В конце для зрителей состоялся танцевальный батл под руководством артистов балета.