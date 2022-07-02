В Рязани пытались вскрыть и угнать автомобиль

По словам владелицы автомобиля, инцидент произошел ночью 1 июля. Она рассказала, что неизвестные приехали на автомобиле во двор дома № 4 по улице Песоченской. Сначала они встали на «аварийку» у шлагбаума, а затем один из людей подошел к машине и попытался ее вскрыть.

В Рязани пытались вскрыть и угнать автомобиль. Пост об этом в субботу, 2 июля, появился в группе «Подслушано у водителей Рязани».

По словам владелицы автомобиля, инцидент произошел ночью 1 июля. Она рассказала, что неизвестные приехали на автомобиле во двор дома № 4 по улице Песоченской. Сначала они встали на «аварийку» у шлагбаума, а затем один из людей подошел к машине и попытался ее вскрыть.

Также она предоставила видео с камер видеонаблюдения.

Девушка попросила всех, кто стал свидетелем происшествия, или кто записал момент на камеру видеорегистратора, обратиться к ней.

«Ночью вскрыли и пытались угнать мою машину. Очень прошу откликнуться всех, у кого есть хоть какая-то информация об автомобиле, на котором приехали эти вандалы. Проезжало много машин, пока они стояли у двора на аварийках. Может видео с регистратора. Нужен номер и марка авто», — написала девушка.