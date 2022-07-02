В Рязани прошла выставка бездомных животных

В выставке приняли участие 51 собака и 24 кошки. Из них пять собак и шесть кошек нашли новых хозяев.

В субботу, 2 июля, в рязанском Лесопарке прошла акция «Пойдем домой», которая включала выставку бездомных животных и благотворительную ярмарку.

Организаторы акции рассказали, что многих животных они подобрали на улице. Некоторые из них особенные: у кого-то нет лапки, у кого-то глаза. Все животные полностью обработаны и привиты.

На выставке также проходила благотворительная ярмарка, вырученные деньги от которой пошли на помощь приютам для животных.

Корреспондент РЗН. инфо побеседовал с рязанкой, которая взяла собаку из приюта в прошлом году:

«Чаплин у меня появился в августе прошлого года. Я тоже приняла решение усыновить такое чудо. Я не ошиблась: через глаза я его почувствовала. Теперь у меня дома огромное пушистое счастье. Главное, чтобы вы ее любили. Будет ваша любовь — будет и огромная любовь от собаки».

В выставке приняли участие 51 собака и 24 кошки. Из них пять собак и шесть кошек нашли новых хозяев.