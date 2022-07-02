В России предложили создать центр по оценке качества работы автошкол

Соответствующее предложение озвучил замглавы минпросвещения Денис Грибов.

В России предложили создать центр по оценке качества работы автошкол. Соответствующее предложение в субботу, 2 июля, озвучил замглавы минпросвещения Денис Грибов, передало агентство ТАСС.

Речь идет о реализации федерального центра по оценке качества работы автошкол. Грибов считает, что в этом направлении стоит оценивать качество подготовки водителей. Если мониторинг покажет, что обучение неэффективно — школе могут грозить штрафы и лишение аккредитации и лицензии.

Замглавы минпросвещения добавил, что также эта инициатива поможет раскрыть лучшие практики и использовать их в дальнейшем при обучении во всех автошколах.

Инициативу предложили разработать совместно с ГИБДД и Рособрнадзором.