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В Михайлове в ДТП с иномарками пострадали четыре человека
Авария случилась в субботу, 2 июля, примерно в 7.00 на 218-м километре автодороги Р22 «Каспий».

В Михайловском районе столкнулись две иномарки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в субботу, 2 июля, примерно в 7.00 на 218-м километре автодороги Р22 «Каспий». Там столкнулись автомобили Chevrolet Niva под управлением 55-летнего водителя и Ford Focus, которым управлял 29-летний водитель.

В аварии пострадали водитель Ford и трое его пассажиров — 27-летняя женщина, 53-летний и 33-летний мужчины. Их госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.