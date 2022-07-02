Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 02
26°
Вск, 03
27°
Пнд, 04
28°
ЦБ USD 53.77 1.26 02/07
ЦБ EUR 56.36 1.72 02/07
Нал. USD 61.05 / 65 01/07 15:15
Нал. EUR 61.05 / 66.5 02/07 08:03
Новости
Публикации
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани пять официальных пляжей, на которых разрешено...
30 июня 2022 13:54
3 989
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
12 528
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
5 343
Под Рязанью испытали сельхозтехнику нового века, созданную для наших п...
У аграриев Рязанской области в последние годы появляетс...
27 июня 12:45
3 296
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Касимовском районе в аварии погиб 20-летний водитель
Он вылетел в кювет и перевернулся.

В Касимовском районе произошло смертельное ДТП. Об этом в субботу, 2 июля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в пятницу, 1 июля, примерно в 17.40 на 3-м километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов». Там 20-летний местный житель на автомобиле «ВАЗ — 2110» превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. Автомобиль перевернулся.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.