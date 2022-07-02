В Касимовском районе в аварии погиб 20-летний водитель

Он вылетел в кювет и перевернулся.

В Касимовском районе произошло смертельное ДТП. Об этом в субботу, 2 июля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в пятницу, 1 июля, примерно в 17.40 на 3-м километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов». Там 20-летний местный житель на автомобиле «ВАЗ — 2110» превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. Автомобиль перевернулся.

От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.