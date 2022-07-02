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В Госдуме назвали надуманной историей ситуацию с оспой обезьян
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предупредила о высоком риске появления заболевания в стране.

В Госдуме назвали надуманной историей ситуацию с оспой обезьян. Об этом пишет РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что в России не нужно вводить ограничения из-за оспы обезьян.

«Оспы обезьян, конечно, россиянам бояться не стоит. У нас еще ни одного случая не зафиксировано… Я думаю, что это просто надуманная история, и никаких вспышек оспы обезьян в РФ точно не будет», — сказал Леонов.

Он добавил, что заболевание передается только при тесном контакте, поэтому распространяется не так быстро, как коронавирус.

Депутат также пояснил, что цепочку передачи оспы обезьян легко купировать.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович предупредила о высоком риске появления заболевания в стране.