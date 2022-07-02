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На севере Москвы на стройке погибли два рабочих, упав с 14 этажа
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

На севереМосквы на стройке погибли два рабочих, упав с 14 этажа. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региональной прокуратуры.

Инцидент произошел поздним вечером в пятницу, 1 июля, на стройке офисного центра в Бумажном проезде. По предварительной информации, крановщик задел пилон подъемной частью крана. Из-за этого пилон вместе с людьми упал с 14 этажа, с высоты в 65 метров. Погибли два рабочих 32 и 23 лет.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).