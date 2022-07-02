Умер советский мультипликатор Леонид Шварцман

Художник и режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман умер на 102-м году жизни. Причины смерти не уточняются.

Умер советский мультипликатор Леонид Шварцман. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службе «Союзмультфильма» в субботу, 2 июля.

Художник и режиссер-мультипликатор Леонид Шварцман умер на 102-м году жизни. Причины смерти не уточняются. В «Союзмультфильме» уточнили, что о дате прощания и похорон сообщат позже.

Леонид Шварцман — один из авторов образа Чебурашки. Работал над созданием таких мультфильмов как «Чебурашка», «Крокодил Гена», «Осторожно, обезьянки!», «Шапокляк», «38 попугаев», «Дядя Степа — милиционер» и другими.