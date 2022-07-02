Умер директор ухоловской школы Алексей Каманин

Алексей Каманин умер в пятницу, 1 июля, в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.

Умер директор ухоловской школы Алексей Каманин. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Алексей Каманин умер в пятницу, 1 июля, в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. С 2017 года он был директором Коноплинской средней школы в Ухоловском районе.

Он родился в Ухолове, окончил Коломенский педагогический институт и Академию права и управления. Работал учителем в Ухоловской средней школе, был депутатом ухоловской районной думы, совета депутатов Ухолова. С 2001 по 2017 год Алексей Камаев был главой Ухоловского городского поселения.