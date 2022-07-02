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Рязанцев попросили помочь в поиске пропавшей пенсионерки
Павликова Ольга Тихоновна пропала 28 июня, в поселке Грицовский Веневского района Тульской области. Она может находиться в Рязани или Рязанской области.

Рязанцев попросили помочь в поиске пропавшей пенсионерки из Тульской области. Информацию опубликовали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

86-летняя Павликова Ольга Тихоновна пропала 28 июня, в поселке Грицовский Веневского района. Она может находиться в Рязани или Рязанской области.

Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы седые до плеч, глаза серо-зеленые.

Была одета: бордовая куртка, светло-коричневый сарафан, серая футболка с длинными рукавами, коричневая косынка.

Всех, кто знает о местонахождении женщины, просят позвонить по телефону горячей линии отряда или на номер 112.