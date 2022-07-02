Полицейские задержали 28-летнего рязанца, объявленного в федеральный розыск

Мужчину задержали на Касимовском шоссе во время патрулирования города.

В Рязани задержали 28-летнего мужчину, которого объявили в федеральный розыск. Об этом в субботу, 2 июля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчину задержали на Касимовском шоссе во время патрулирования города. Полицейские заметили прохожего, который при виде правоохранителей начал нервничать и пытался скрыться в ближайшем дворе.

Прохожего остановили. При проверке документов выяснилось, что рязанец скрывается от органов следствия, так как был объявлен в федеральный розыск.

Мужчину доставили в отдел полиции, а далее передали его инициаторам розыска.