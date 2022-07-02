На пяти улицах Рязани отключат холодную воду
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.
На пяти улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом
В воскресенье, 3 июля, с 09:00 до окончания ремонтных работ холодную воду отключат по следующим адресам:
- улица Шевченко, дома №№ 52- а, 59, частный сектор;
- улица Новопавловская, частный сектор;
- 1-ый Новопавловский проезд, частный сектор;
- 2-ой Новопавловский проезд, частный сектор;
- улица Осипенко, частный сектор от улицы 5-ая линия до улицы 9-ая линия.
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.