Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 02
26°
Вск, 03
27°
Пнд, 04
28°
ЦБ USD 53.77 1.26 02/07
ЦБ EUR 56.36 1.72 02/07
Нал. USD 61.05 / 65 01/07 15:15
Нал. EUR 61.05 / 66.5 02/07 08:03
Новости
Публикации
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани пять официальных пляжей, на которых разрешено...
30 июня 13:54
4 295
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
12 780
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
5 529
Под Рязанью испытали сельхозтехнику нового века, созданную для наших п...
У аграриев Рязанской области в последние годы появляетс...
27 июня 12:45
3 485
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
На пяти улицах Рязани отключат холодную воду
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

На пяти улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В воскресенье, 3 июля, с 09:00 до окончания ремонтных работ холодную воду отключат по следующим адресам:

  • улица Шевченко, дома №№ 52- а, 59, частный сектор;
  • улица Новопавловская, частный сектор;
  • 1-ый Новопавловский проезд, частный сектор;
  • 2-ой Новопавловский проезд, частный сектор;
  • улица Осипенко, частный сектор от улицы 5-ая линия до улицы 9-ая линия.

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.