На пяти улицах Рязани отключат холодную воду

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

На пяти улицах Рязани отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В воскресенье, 3 июля, с 09:00 до окончания ремонтных работ холодную воду отключат по следующим адресам:

улица Шевченко, дома №№ 52- а, 59, частный сектор;

улица Новопавловская, частный сектор;

1-ый Новопавловский проезд, частный сектор;

2-ой Новопавловский проезд, частный сектор;

улица Осипенко, частный сектор от улицы 5-ая линия до улицы 9-ая линия.

Причина отключения — аварийно-восстановительные работы на водопроводе.