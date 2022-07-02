Хозпостройку в Соколовке тушили три пожарных расчета

Пожар произошел на улице Соколовской.

Хозпостройку в Соколовке тушили три пожарных расчета. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в субботу, 2 июля, в 20:02. На улице Соколовской загорелась хозяйственная постройка. На тушение пожара выехали 11 человек личного состава и три единицы техники. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

В МЧС уточнили, что при пожаре никто не пострадал.

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