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Елена Сорокина проконтролировала ремонт дорог на трех рязанских улицах
В субботу, 2 июля, мэр Рязани посмотрела, как идет ремонт улиц 12-ой и 14-ой линии и улицы Карла Маркса.

Елена Сорокина проконтролировала ремонт дорог на трех рязанских улицах. Об этом мэр Рязани написала на своей странице «ВКонтакте».

В субботу, 2 июля, Сорокина посмотрела, как идет ремонт улиц 12-ой и 14-ой линии и улицы Карла Маркса.

Она сообщила, что в частном секторе на 14-ой линии ремонта дороги не было более 30 лет. В настоящее время работы почти завершены, но местная жительница пожаловалась, что между парковочными местами и кромкой дороги образовалась ниш, которая мешает заезду транспорта. Подрядчик уточнил, что нишу засыпят пропитанным битумом щебнем. Также он подчеркнул, что дорога будет на гарантии.

На 12-й линии укладывают верхний слой асфальта, укрепляют обочины и делают тротуар. В ходе ремонта возникли сложности — участок у строящегося дома должен сделать застройщик. На улице много старых и покосившихся столбов — их либо демонтируют, либо заменит собственник — «Ростелеком». Также Сорокина отметила, что дорога узкая, а жителям нужен и тротуар, и дорога, и парковка. На улице мало парковочных мест, дома разделены на несколько собственников. Владельцы гаражей просят занизить бордюр, другие жители — завысить, чтобы во время дождя вода не текла в огороды. Подрядчик учтет все пожелания и выполнит работу в интересах жителей.

Также Елена Сорокина сообщила, что скоро стартует ремонт еще одной дороги — на улице 4-ая линия.

Глава администрации сообщила, что на улице Карла Маркса участок в 650 метров ремонтируют «картами». В настоящее время идет работа по фрезерованию верхнего слоя, но ремонту мешают припаркованные машины. Сорокина поручила районному перфекту провести работу с местными жителями и посодействовать в освобождении дороги от автотранспорта на время ремонта.