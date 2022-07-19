Жительница Рязанской области забрала найденный телефон, ей грозит до двух лет тюрьмы

Женщина нашла в торговом зале местного супермаркета телефон Samsung и унесла с собой.

В Рязанской области возбудили уголовное дело против 49-летней жительницы Новомичуринска по статье «Кража». Женщина нашла в магазине телефон и забрала его, пишет ИД « Пресса ».

Уголовное дело возбудили 17 июля. На прошлой неделе женщина нашла в торговом зале местного супермаркета телефон Samsung и унесла с собой.

Хозяйка телефона, администратор магазина, написала пост в соцсетях, в котором попросила вернуть устройство и попросила помочь опознать женщину по видеозаписи.

Подозреваемая не придала значения записи и отдала телефон полицейским тогда, когда ее вызвали по заявлению потерпевшей. Женщина раскаялась в содеянном. Несмотря на это, ей грозит до двух лет лишения свободы.