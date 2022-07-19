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В Шацком районе столкнулись «семерка» и грузовик

В Шацком районе столкнулись «ВАЗ-2107» и грузовик Volvo. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.ДТП произошло в понедельник, 18 июля, в 17:25 в Шацком районе на 342-м километре дороги М5 «Урал». По предварительной информации, 27-летний водитель на «семерке» столкнулся с грузовиком, за рулем которого был 42-летний водитель.

Пострадали водитель и двое пассажиров «ВАЗ-2107» в возрасте 27-ми и 23-х лет. Им оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.