В Рязанской области женщину осудят за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей

Женщина на протяжении двух лет била и запирала ребенка в комнате.

В Скопине осудят женщину, которая жестоко обращалась к своему ребенку. Подробности во вторник, 19 июля, привела пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что 42-летняя рязанка в период с сентября 2019 года по сентябрь 2021 года ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию и содержанию своей, на тот момент, шестилетней дочери. Женщина неоднократно била ребенка, запирала ее комнате, не обеспечивала правильного и надлежащего лечения. Ребенок был лишен нормальных бытовых условий для физического, психического и социального развития.

Ребенка у матери изъяли правоохранительные органы. В настоящее время девочка воспитывается в другой семье.

В отношении рязанки возбуждено уголовное дело. Следователи собрали достаточную доказательную базу и передали дело в суд для рассмотрения по существу.