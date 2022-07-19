В Рязанской области впервые за два года пройдет фестиваль «Рановское лето»
В 2020 и 2021 году мероприятие не проводилось из-за эпидемиологической ситуации.
В Рязанской области впервые за два года пройдет фестиваль «Рановское лето». Об этом сообщило издание
В 2020 и 2021 году фестиваль не проходил из-за эпидемиологической ситуации.
Мероприятие состоится у поселка Добрая Воля Ряжского района в субботу, 30 июля. Событие разделено на три фестиваля: «Фестиваль друзей», «Рановские гуляния» и «С днем рождения, Ранова».
В рамках «Рановского лета» у берега реки пройдут праздники рановской щуки и рановского луга, кулинарная мастерская. Также гостей пригласили на торговые ряды «Ряжские вкусы». Праздник закончится большим концертом.
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