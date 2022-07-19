В Рязанской области Росгвардия задержала пьяного водителя

За рулем иномарки находился мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.

В Рязанской области задержали мужчину, который управлял автомобилем в пьяном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Наряд Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Спас-Клепиках и получил ориентировку на машину Hyundai Solaris, водитель которого был пьян.

На дороге Москва — Касимов росгвардейцы увидели автомобиль, подходящий под описание. После погони машину остановили. За рулем был мужчина с признаками алкогольного опьянения.

Сотрудники Росгвардии совместно с полицией задержали нарушителя, жителя Московской области 1960 года рождения.