В Рязанской области осудят мужчину, устроившего дебош в вагоне рельсового автобуса

По версии следствия, он вырвал поручень и отломил столик от стены.

В Рязанской области осудят мужчину, устроившего дебош в вагоне рельсового автобуса. Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в транспорте, следовавшем из Рязани в Сасово. 19-летний мужчина отломил от стены столик и вырвал поручень со спинки дивана.

Полицейские нашли дебошира. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»). Ему грозит до трех месяцев ареста.

Обвиняемый признал вину, ущерб возместил. Уголовное дело направили в суд.