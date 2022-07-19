В Рязани скончалась ветеран Великой Отечественной войны Надежда Митина

Женщина умерла 18 июля в своем доме.

В Рязани скончалась ветеран Великой Отечественной войны Надежда Митина. Об этом пишет « КП-Рязань ».

Женщина умерла 18 июля в своем доме. 20 февраля она отметила вековой юбилей.

Надежда Митина окончила в Рязани курсы медсестер и получила направление от военкомата в госпиталь № 3014 (сегодня — это здание городской школы № 7). Госпиталь находился в Рязани до августа 1943 года. После этого Надежда Митина поехала вслед за фронтом. Победу она встретила в Польше. После окончания войны она работала в Рязани.

Надежда Митина — одна из героинь книги «Рязань: эпизоды войны». Она рассказывает о событиях военного времени, связанных с городом.