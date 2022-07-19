В Рязани пропала 69-летняя женщина в темном халате
Местонахождение Валентины Ивашковой неизвестно со вторника, 19 июля.
В Рязани пропала 69-летняя Валентина Ивашкова. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».
О местонахождении пенсионерки неизвестно со вторника, 19 июля.
Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, короткие седые волосы, серые глаза.
Ивашкова была одета в бежевую ветровку, темный халат на молнии с рисунком, темно-серые теплые гольфы и белые босоножки.
Тех, кто что-то знает о местонахождении женщины, просят сообщать по телефонам: