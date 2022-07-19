В Подмосковье задержали 18-летнего рязанца, обокравшего магазин

Молодого человека передали полиции.

В Московской области задержали 18-летнего жителя Рязанской области, обокравшего магазин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии выехали по сигналу «Тревога» в охраняемый магазин, расположенный в городском округе Котельники. Выяснилось, что один из посетителей сложил в сумку продукты и пытался уйти, не заплатив. Действия охранники заметили по камерам видеонаблюдения и нажали кнопку тревожной сигнализации.

Росгвардейцы задержали 18-летнего рязанца и передали его полиции.