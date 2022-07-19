В Пензе сгорел микроавтобус с рязанскими номерами
Потушить машину не удалось.
В Пензе сгорел микроавтобус с рязанскими номерами. Об этом во вторник, 19 июля,
Инцидент случился утром в понедельник, 18 июля, на проспекте Победы.
«(Когда) я ехал, только под капотом горело. Круг по кольцу сделал, открыл багажник, а огнетушитель в другой машине остался. И из всего потока четыре машины остановились всего», — пояснил мужчина.
Потушить машину не удалось. Пассажирский микроавтобус сгорел.
О пострадавших неизвестно.