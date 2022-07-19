В Нижегородской области 17-летний подросток погиб от удара током

Трагедия произошла в Балахне в понедельник, 18 июля.

В Нижегородской области 17-летний подросток погиб от удара током. Об этом сообщило РИА Новости .

В понедельник, 18 июля, юноша со знакомым ловил рыбу на озере в районе улицы Кавказ в Балахне. При забросе удочки подросток коснулся с линией электропередачи. Мальчика ударило током. «Был доставлен в районную больницу, где в тот же вечер скончался», — отметили в региональном управлении следкома.

По факту трагедии возбудили дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи оценят работу сотрудников компании, обслуживавших ЛЭП.