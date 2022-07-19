В Москве похоронные агенты устроили конфликт из-за тела умершего

Видео конфликта во вторник, 19 июля, опубликовал Telegram-канал Mash.

В Москве похоронные агенты устроили конфликт из-за тела умершего. Видео конфликта во вторник, 19 июля, опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент случился 12 июля. На кадрах видно, что родственники умершего с матом и кулаками пытаются прогнать одного из сотрудников похоронной фирмы. Он представился сотрудником государственного ГБУ «Ритуал». При этом другая женщина, которая также приехала забрать тело, тоже представилась сотрудницей государственной структуры.

Весь конфликт происходил прямо над телом умершего.