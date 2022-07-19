В Москве на МКАДе в массовом ДТП загорелся автомобиль, есть погибшие

На дороге столкнулись четыре автомобиля, один из которых загорелся.

В Москве на МКАДе произошло массовое ДТП. Кадры с места аварии во вторник, 19 июля, опубликовали в Telegram-канале «Плохие новости».

Инцидент случился на 22-м километре МКАД перед пересечением с Каширским шоссе. На дороге столкнулись четыре автомобиля, один из которых загорелся.

Погиб водитель малотоннажного грузовика. Еще два человека — пассажир и водитель загоревшегося такси с травмами доставлены в больницу.