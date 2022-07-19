В Касимовском районе трактор вылетел в кювет

Инцидент случился в деревне Василево.

В Касимовском районе тактор вылетел в кювет. Об этом во вторник, 19 июля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент случился в понедельник, 18 июля, примерно в 14.00 в деревне Василево Касимовского района. Там 33-летний водитель на тракторе «Т40-М» с прицепом не справился с управлением, съехал с дороги и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.

Водитель трактора пострадал. Ему оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются