В Касимове отключили горячую воду

В Касимове отключили горячую воду. Об этом местные жители сообщили в соцсетях в понедельник, 18 июля.

На сообщения отреагировала местная администрация, которая заявила, что котельные временно прекратили подачу горячей воды из-за работ на газопроводе. Ответ появился во вторник, 19 июля.

«Остаточного давления в сетях газопровода пока достаточно для потребителей, но его уже не хватает для работы котельных», — объяснили в мэрии.

В сообщении добавили, что воду отключили «до завершения ремонтных работ на газопроводе».