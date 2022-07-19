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В Касимове отключили горячую воду

В Касимове отключили горячую воду. Об этом местные жители сообщили в соцсетях в понедельник, 18 июля.

На сообщения отреагировала местная администрация, которая заявила, что котельные временно прекратили подачу горячей воды из-за работ на газопроводе. Ответ появился во вторник, 19 июля.

«Остаточного давления в сетях газопровода пока достаточно для потребителей, но его уже не хватает для работы котельных», — объяснили в мэрии.

В сообщении добавили, что воду отключили «до завершения ремонтных работ на газопроводе».