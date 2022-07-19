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В Калужской области подросток погиб, катаясь на квадроцикле
Водитель квадроцикла умер при транспортировке в больницу.

В Калужской области подросток погиб, катаясь на квадроцикле. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 17 июля в Боровском районе. 15-летний юноша на квадроцикле «РM-800», выехал на «встречку» и столкнулся со встречно ехавшим автомобилем Lexus, за рулем которой был мужчина 1972 года рождения. Машина съехала в кювет

Водитель квадроцикла умер при транспортировке в больницу.

Фото ГУ МЧС России по Калужской области