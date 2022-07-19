Умер бывший заместитель прокурора Рязанской области Виктор Огнев
Он занимал эту должность с 1992 по 2006 годы.
Умер бывший заместитель прокурора Рязанской области Виктор Огнев. Об этом сообщила
Огнев работал в прокуратуре с 1975 года. Тогда его приняли на службу стажером прокуратуры Касимовского района.
В некрологе отмечается, что Огнев прошел путь от следователя райпрокуратуры до заместителя регионального прокурора — эту должность он занимал с 1992 по 2006 годы.
Почетного работника прокуратуры Российской федерации не стало в понедельник, 18 июля. Ему был 71 год.
Соболезнования родным и близким Огнева выразили коллектив и ветераны региональной прокуратуры.