Умер бывший заместитель прокурора Рязанской области Виктор Огнев

Он занимал эту должность с 1992 по 2006 годы.

Умер бывший заместитель прокурора Рязанской области Виктор Огнев. Об этом сообщила пресс-служба органа .

Огнев работал в прокуратуре с 1975 года. Тогда его приняли на службу стажером прокуратуры Касимовского района.

В некрологе отмечается, что Огнев прошел путь от следователя райпрокуратуры до заместителя регионального прокурора — эту должность он занимал с 1992 по 2006 годы.

Почетного работника прокуратуры Российской федерации не стало в понедельник, 18 июля. Ему был 71 год.

Соболезнования родным и близким Огнева выразили коллектив и ветераны региональной прокуратуры.