Украинские военные обстреляли из минометов Брянскую область
В результате обстрела загорелась местная пилорама, ферма, также поврежден участок дороги.
Украинские военные обстреляли из минометов Брянскую область. Об этом во вторник, 19 июля,
По его словам, залпы начались в районе 5 часов утра. Под минометным обстрелом оказались села Ломаковка и Новые Юрковичи. В результате обстрела загорелась местная пилорама, ферма, также поврежден участок дороги.
Есть неразорвавшиеся снаряды. Дома остались без света.
В происшествии никто не пострадал. Оперслужбы работают на месте.
Фото с Telegram-канала губернатора