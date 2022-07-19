Украинские военные обстреляли из минометов Брянскую область

В результате обстрела загорелась местная пилорама, ферма, также поврежден участок дороги.

Украинские военные обстреляли из минометов Брянскую область. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, залпы начались в районе 5 часов утра. Под минометным обстрелом оказались села Ломаковка и Новые Юрковичи. В результате обстрела загорелась местная пилорама, ферма, также поврежден участок дороги.

Есть неразорвавшиеся снаряды. Дома остались без света.

В происшествии никто не пострадал. Оперслужбы работают на месте.

Фото с Telegram-канала губернатора