«РИА Новости»: у Роспотребнадзора нет данных по подвиду COVID-19 «кентавр»

Ранее стало известно, что в России выявили новый штамм коронавируса «Кентавр». В связи с этим Росздравнадзор заявил о необходимости активизировать вакцинацию от COVID-19.

У Роспотребнадзора нет данных по подвиду COVID-19 «кентавр». Об этом во вторник, 19 июля, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передали РИА Новости.

Сообщается, что у ведомства нет данных, заразен и опасен ли этот подвид коронавируса для людей, или нет.

«Данных в отношении того, что он более трансмиссивный, более заразный, вызывает более тяжелые случаи заболевания или ускользает в большей степени от иммунного ответа, нет. Официальных данных, основанных на достаточно большом количестве проанализированных пациентов», — сказала Пшеничная.

Ранее стало известно, что в России выявили новый штамм коронавируса «Кентавр». В связи с этим Росздравнадзор заявил о необходимости активизировать вакцинацию от COVID-19.