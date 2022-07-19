Со среды 12 рязанских улиц останутся без горячей воды

Отключение коснется и городской больницы № 4.

Со среды, 20 июля, на 12 улицах Рязани планово отключат горячую воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации .

До 2 августа ресурса не будет в домах №№ 5 (детский сад № 103), 2, 3, 6, 6а поселка Элеватор.

До 31 июля горячую воду отключат по адресам: