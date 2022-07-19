Со среды 12 рязанских улиц останутся без горячей воды
Отключение коснется и городской больницы № 4.
Со среды, 20 июля, на 12 улицах Рязани планово отключат горячую воду. Об этом сообщила пресс-служба
До 2 августа ресурса не будет в домах №№ 5 (детский сад № 103), 2, 3, 6, 6а поселка Элеватор.
До 31 июля горячую воду отключат по адресам:
- улица Есенина, дома №№ 17 (больница № 4), 21, 22, 36, 38;
- проезд Щедрина, дом № 14 (школа № 8);
- улица Вознесенская, дома №№ 9, 10, 11, 13, 15, 20, 22;
- улица Грибоедова, дома №№ 3, 5, 7, 9, 11/8, 20, 24/5, 26/6, 40, 42;
- проезд Грибоедова, дом № 5;
- улица Затинная, дома №№ 5, 7, 9, 11;
- улица Подгорная, дома №№ 5, 10, 15, 15б, 17, 21, 32;
- улица Либкнехта, дом № 7;
- улица Свободы, дома №№ 17, 26, 35;
- улица Скоморошинская, дома №№ 15 корпус 1, 15 корпус 2, 21;
- улица Фурманова, дома №№ 2/4, 54б.