Рязанский депутат пожаловался Малкову на свалку напротив Дубровичей

Депутат Дубровического поселения от партии «Яблоко», главный редактор «ВидСбоку» Константин Смирнов обратился к врио губернатора Павлу Малкову из-за несанкционированной свалки под Рязанью. Об этом сообщил сайт издания.

В обращении Смирнов подчеркнул, что свалка несколько лет находится вдоль дороги Рязань-Спасск-Рязанский и реки Оки. Туда свозят строительные отходы и отходы, класс опасности которых неизвестен.

Депутат отметил, что о проблеме не раз говорили местные жители, а в 2021 году зафиксировали вывоз аккумуляторов на свалку.

«Обращаю внимание, что свалка — не стихийная, а организованная. Участок примыкает к разрабатываемому песчаному карьеру, въезд машин, которые привозят отходы, возможен только через шлагбаум с разрешения работников», — заявил Смирнов.

Он обратил внимание, что загрязняющие вещества могут попадать в воду Оки, которая разливается на участок.

Рязанец также сообщил, что собственником участка является Сергей Сабуцкий, кадастровый номер: 62:15:0050509:319. Статус земли — сельхозназначение.

«Прошу принять незамедлительные меры для ликвидации свалки, привлечения владельца участка и лиц, вывозящих отходы, к ответственности», — говорится в обращении.