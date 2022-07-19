Рязанцев попросили помочь в поисках 33-летнего мужчины

Местонахождение Максима Рогулькина неизвестно с 3 июля.

Рязанцев попросили помочь в поисках 33-летнего Максима Рогулькина. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд « ЛизаАлерт ».

Местонахождение мужчины неизвестно с 3 июля.

Отмечается, что Рогулькин может находиться в городах Алексин и Белев Тульской области.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зелено-голубые глаза.

Мужчина одет в темно-синюю рабочую форму, зеленые резиновые сапоги.

Отмечается, что он нуждается в медицинской помощи.

Тех, кто что-то знает о местонахождении Максима Рогулькина, просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.