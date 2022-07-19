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Рязанцам рассказали о погоде на 20 июля
В регион вновь придут дожди и грозы, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

В Рязанской области ожидается переменная облачность. Соответствующий прогноз на среду, 20 июля, дала пресс-служба регионального управления МЧС.

Ночью температура воздуха составит +9…+14 градусов. Местами возможен кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до +17…+22 градусов. Также в это время суток ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза.

Ветер северо-западный, 6-11 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 12-17 метров в секунду.