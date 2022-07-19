Российским пенсионерам с 1 августа проиндексируют выплаты
Индексация коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.
Российским пенсионерам с 1 августа проиндексируют выплаты. Об этом во вторник, 19 июля,
Индексация коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. Например, для первых предусмотрена надбавка в размере 314,07 рублей. Увеличение выплат произойдет в том случае, если пенсионер получил дополнительные баллы за страховые отчисления.
По словам партнера аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, индексация ожидает также тех пенсионеров, кто закончил трудовую деятельность в прошлом году. Те, кто вышли на пенсию раньше — нет.
Всего индексация коснется 7,3 миллионов пенсионеров.