Российским пенсионерам с 1 августа проиндексируют выплаты

Индексация коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Российским пенсионерам с 1 августа проиндексируют выплаты. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили «Известия» со ссылкой на Пенсионный фонд России.

Индексация коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. Например, для первых предусмотрена надбавка в размере 314,07 рублей. Увеличение выплат произойдет в том случае, если пенсионер получил дополнительные баллы за страховые отчисления.

По словам партнера аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, индексация ожидает также тех пенсионеров, кто закончил трудовую деятельность в прошлом году. Те, кто вышли на пенсию раньше — нет.

Всего индексация коснется 7,3 миллионов пенсионеров.