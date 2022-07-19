Российским автомобилистам напомнили о штрафах за использование смартфона за рулем

Тем, кто использует смартфоны во время движения, грозят штрафы на 1,5 тысячи рублей.

Российским автомобилистам напомнили о штрафах за использование смартфона за рулем. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.

Тем, кто использует смартфоны во время движения, грозят штрафы на 1,5 тысячи рублей. Это правонарушение регламентируется кодексом Российской Федерации. Там сказано, что использование телефонов отвлекает водителя от управления автомобилем и увеличивает риск аварии.

Штраф выпишут в том случае, если водитель держит телефон во время движения, набирает СМС или голосовое сообщение. Нарушения фиксирует камера фотофиксации.