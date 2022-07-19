Россельхознадзор оштрафовал тырновский молокозавод за год шесть раз

Общая сумма штрафа составила 410 тысяч рублей.

Россельхознадзор оштрафовал тырновский молокозавод за год шесть раз. Об этом во вторник, 19 июля, сообщила пресс-служба органа.

Установлено, что на молочном заводе изготавливали продукцию с заниженной пищевой ценностью и наличием жиром растительного происхождения. К ответственности организацию привлекали шесть раз. Общая сумма штрафа составила 410 тысяч рублей.

Управление Россельхознадзора продолжает работу по выявлению фактов нахождения в обороте на подконтрольной территории фальсифицированной продукции.