«Росгосстрах» возглавит Максим Шепелев

Генеральным директором СК «Росгосстрах» станет Максим Шепелев, ранее член правления компании и ее операционный директор. Геннадий Гальперин, возглавлявший «Росгосстрах» с середины 2019 года, завершает свою работу в компании сегодня, 19 июля, в дату окончания его трехлетнего контакта.

«Несмотря на сложные макроэкономические условия, „Росгосстрах“ сохраняет положительный финансовый результат от основной деятельности и является важным активом Группы, — сказал Михаил Задорнов — президент-председатель правления банка „Открытие“. — Перед новым руководителем компании стоят амбициозные цели по увеличению рыночной доли в ключевых видах страхования как в рознице, так и корпоративном бизнесе, продолжение программы технологической трансформации, по повышению рентабельности основной деятельности. Уверен, что Максим Шепелев, имеющий не только управленческий опыт в разных страховых компаниях, но и хорошо знающий „Росгосстрах“ изнутри, достойный кандидат для реализации этих задач».

Карьера Максима Шепелева в финансовой сфере началась в 2001 году в Банке Москвы, где он прошел путь от специалиста до руководящих должностей в инвестиционном подразделении банка. В страховой бизнес Максим Шепелев пришел в 2008 году и с того времени работал на руководящих позициях в компаниях «Столичная страховая группа», «Московская страховая компания», «Страховая группа МСК», «Москва Ре», Страховая группа «Спасские ворота», МСК «Солидарность для жизни» (SoVita), «МСК Лайф», «РГС Страхование жизни», ЗАО «Капитал Страхование». Максим Шепелев работает в СК «Росгосстрах» с 2017 года, вошел в состав правления компании, в 2018—2019 гг. руководил финансовым блоком СК «Росгосстрах», с 2020 года — операционный директор компании. По образованию он экономист, выпускник Кубанского государственного университета, имеет степень магистра экономики Школы бизнеса и экономики Университета Эксетера в Великобритании по специальности «финансы и инвестиции».

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования. На территории Российской Федерации действуют более 1500 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметила 100 лет со дня своего создания.