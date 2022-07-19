Политолог назвал сроки переломного момента в спецоперации на Украине

Политолог Евгений Михайлов рассказал, что переломный момент спецоперации на Украине уже близок. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом « 360 ».

Михайлов заявил, что кардинальный перелом начнется в ближайший месяц.

«Когда все поймут, что Россия может дойти до западных границ Украины, вполне возможно, будут переговоры и будут очерчены и подтверждены все необходимые требования Р. Ф. Эти требования будут приняты», — сказал политолог.

Специалист отметил, что не считает случайностью приказ министра обороны Сергея Шойгу усилить действия по уничтожению систем залпового огня и других дальнобойных систем, которые наносят удары по Донбассу и городам России.

Политолог отметил, что многие специалисты убеждены, что кардинальный передом начнется осенью. Он пояснил, что осень наступит уже через месяц и предположил, что мирный договор будет подписан в ближайшее время, если «украинское правительство не решит биться до последнего украинца».