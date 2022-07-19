Полиция начала проверку из-за припарковавшегося на тротуаре в центре Рязани «Мерседеса»

Автомобиль с «правительственными номерами» заметили на площади Ленина в понедельник, 18 июля.

Полицейские начали проверку информации о машине с «правительственными номерами», припарковавшейся на тротуаре в центре Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Также специалисты определяют личность водителя Mercedes.

Напомним, иномарку, припаркованную на тротуаре недалеко от памятника Ленину, заметили в понедельник, 18 июля.