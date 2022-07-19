Общежитие РГУ на улице Урицкого капитально отремонтируют за 88,7 млн рублей

Работы планируют завершить до 10 декабря.

Общежитие РГУ имени Есенина капитально отремонтируют за 88,7 млн рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок .

Подрядчик обязан отремонтировать подвал и пять этажей здания № 22 на улице Урицкого. Работы проведут в коридорах, лестничных площадках, комнатах, сушилках, санузлах, умывалках, постирочных, душевых на 1 этаже, читальном зале и других подсобных помещениях. Кроме того, в здании заменят окна.

Работы намерены завершить до 10 декабря 2022 года.

Фото — сайт РГУ имени Есенина.